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İki yıldız yok Ljajic döndü

Derbide F.Bahçe’ye 3-0’dan yakalanan , ’de moral arıyor. Zorlu maçta Gökhan, Kagawa olmayacak. Adem Ljajic geri döndü.

İki yıldız yok Ljajic döndü
SÜPER Lig'deki son maçında Fenerbahçe'ye 3-0'dan yakalanan Beşiktaş bugün Kayseri'de moral arayacak. Saat 16.00'da başlayacak maçta Şenol Güneş'in öğrencileri 3 puanı alarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Kritik maçta sakatlıkları devam eden Gökhan Gönül ve Kagawa kadroya alınmadı. derbisinde cezalı olduğu için oynamayan Ljajic ise 11'e geri dönecek. Quaresma da bugün 11'de başlayacak.

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