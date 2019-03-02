Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Zirve yarışının sürdüğü Süper Lig'de Başakşehir 51 puanla lider konumda bulunurken, Galatasaray ise 45 puanla 2. sırada yer alıyor. İki takım da pazar günü oynayacakları maç ile puan durumunu değiştirecek. Öte yandan küme düşme hattında bulunan takımlar ise galibiyet alarak çıkış yakalamak isteyecek. Peki, Süper Lig maç sonuçları nasıl? Puan durumu tablosunda hangi takım hangi konumda? İşte Süper Lig puan durumu ve 24. hafta maç sonuçları...
GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU (24. HAFTA)
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçların sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|23
|15
|6
|2
|36
|11
|25
|51
|2
|Galatasaray
|23
|13
|6
|4
|46
|24
|22
|45
|3
|Beşiktaş
|24
|11
|8
|5
|47
|32
|15
|41
|4
|Trabzonspor
|23
|10
|6
|7
|40
|33
|7
|36
|5
|Yeni Malatyaspor
|23
|9
|7
|7
|34
|28
|6
|34
|6
|Konyaspor
|23
|8
|10
|5
|29
|24
|5
|34
|7
|Kayserispor
|24
|8
|8
|8
|23
|30
|-7
|32
|8
|Antalyaspor
|24
|9
|5
|10
|26
|36
|-10
|32
|9
|Alanyaspor
|23
|9
|4
|10
|25
|26
|-1
|31
|10
|Sivasspor
|24
|8
|7
|9
|35
|37
|-2
|31
|11
|Ankaragücü
|24
|9
|3
|12
|26
|38
|-12
|30
|12
|Kasımpaşa
|23
|9
|2
|12
|39
|44
|-5
|29
|13
|Rizespor
|23
|6
|10
|7
|30
|30
|0
|28
|14
|Bursaspor
|24
|5
|12
|7
|22
|28
|-6
|27
|15
|Fenerbahçe
|23
|5
|10
|8
|26
|32
|-6
|25
|16
|Göztepe
|23
|8
|1
|14
|25
|32
|-7
|25
|17
|BB Erzurumspor
|23
|4
|9
|10
|24
|31
|-7
|21
|18
|Akhisarspor
|23
|4
|6
|13
|21
|38
|-17
|18
SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
01 MART CUMA
Antalyaspor - Ankaragücü: 2 - 4
02 MART CUMARTESİ
Bursaspor - Sivasspor: 3 - 2
Kayserispor - Beşiktaş: 2 - 2
Fenerbahçe - Rizespor:
03 MART PAZAR
Konyaspor - Göztepe:
Yeni Malatyaspor - Başakşehir:
BB Erzurumspor - Galatasaray:
04 MART PAZARTESİ
Kasımpaşa - Trabzonspor:
Akhisarspor - Alanyaspor:
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