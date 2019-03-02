Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Zirve yarışının sürdüğü Süper Lig'de Başakşehir 51 puanla lider konumda bulunurken, Galatasaray ise 45 puanla 2. sırada yer alıyor. İki takım da pazar günü oynayacakları maç ile puan durumunu değiştirecek. Öte yandan küme düşme hattında bulunan takımlar ise galibiyet alarak çıkış yakalamak isteyecek. Peki, Süper Lig maç sonuçları nasıl? Puan durumu tablosunda hangi takım hangi konumda? İşte Süper Lig puan durumu ve 24. hafta maç sonuçları...

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU (24. HAFTA)

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçların sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 23 15 6 2 36 11 25 51 2 Galatasaray 23 13 6 4 46 24 22 45 3 Beşiktaş 24 11 8 5 47 32 15 41 4 Trabzonspor 23 10 6 7 40 33 7 36 5 Yeni Malatyaspor 23 9 7 7 34 28 6 34 6 Konyaspor 23 8 10 5 29 24 5 34 7 Kayserispor 24 8 8 8 23 30 -7 32 8 Antalyaspor 24 9 5 10 26 36 -10 32 9 Alanyaspor 23 9 4 10 25 26 -1 31 10 Sivasspor 24 8 7 9 35 37 -2 31 11 Ankaragücü 24 9 3 12 26 38 -12 30 12 Kasımpaşa 23 9 2 12 39 44 -5 29 13 Rizespor 23 6 10 7 30 30 0 28 14 Bursaspor 24 5 12 7 22 28 -6 27 15 Fenerbahçe 23 5 10 8 26 32 -6 25 16 Göztepe 23 8 1 14 25 32 -7 25 17 BB Erzurumspor 23 4 9 10 24 31 -7 21 18 Akhisarspor 23 4 6 13 21 38 -17 18



SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

01 MART CUMA

Antalyaspor - Ankaragücü: 2 - 4

02 MART CUMARTESİ

Bursaspor - Sivasspor: 3 - 2

Kayserispor - Beşiktaş: 2 - 2

Fenerbahçe - Rizespor:

03 MART PAZAR

Konyaspor - Göztepe:

Yeni Malatyaspor - Başakşehir:

BB Erzurumspor - Galatasaray:

04 MART PAZARTESİ

Kasımpaşa - Trabzonspor:

Akhisarspor - Alanyaspor: