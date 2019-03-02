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Başkent ekibi, ’yı Orgill (3) ve ’un golleriyle yıktı. Son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. ekibinin gollerini ise Chico ile kaydetti...

Ankaragücü doludizgin
'nden kritik zafer... Başkent ekibi 'in 24. haftasının açılış maçında spor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Ankaragücü böylelikle son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

ORGILL'DEN HAT-TRİCK
Başkent ekibine 3 puanı getiren golleri Orgill (3) ve kaydetti. Chico ile 'ın golleri Antalya'ya yetmedi.

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