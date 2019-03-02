Ankaragücü doludizgin

Ankaragücü'nden kritik zafer... Başkent ekibi Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Ankaragücü böylelikle son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.
ORGILL'DEN HAT-TRİCK
Başkent ekibine 3 puanı getiren golleri Orgill (3) ve Boyd kaydetti. Chico ile Nazım'ın golleri Antalya'ya yetmedi.
ORGILL'DEN HAT-TRİCK
Başkent ekibine 3 puanı getiren golleri Orgill (3) ve Boyd kaydetti. Chico ile Nazım'ın golleri Antalya'ya yetmedi.
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