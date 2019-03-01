Galatasaray'ın Emre Taşdemir ile birlikte ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak alamadığı kaleci Fatih Öztürk, kulübü Akhisarspor ile yollarını ayırma noktasına geldi. Hürriyet'in haberine göre 32 yaşındaki eldiven, dün Akhisar'da kadro dışı bırakılırken, sezon sonu Galatasaray'a katılacak.