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  • 01.03.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 11:55

'da Muslera'nın alternatifi 'dan oldu

sezon sonunda maaş bütçesinde daralmaya gitmeyi planlarken, takımda en yüksek maaş alanlardan biri olan Muslera'ya da veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Emre Taşdemir ile birlikte ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak alamadığı kaleci Fatih Öztürk, kulübü Akhisarspor ile yollarını ayırma noktasına geldi. Hürriyet'in haberine göre 32 yaşındaki eldiven, dün Akhisar'da kadro dışı bırakılırken, sezon sonu Galatasaray'a katılacak.

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