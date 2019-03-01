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  • 01.03.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 10:39

'ın yeni hocası mu?

Süper Lig'in sona ermesinin ardından teknik direktörü , A Milli Futbol Takımının başına geçecek. Yaşanan bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi teknik adam arayışına girdi. İddialara göre Beşiktaş başkanı bir süredir temasta olduğu Rumen teknik direktör ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ın yeni hocası kim? Flaş isim ile anlaşmaya varıldı

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından teknik direktör 'i Milli Takım'a gönderecek olan , yerine 'yu getirmeye hazırlanıyor. 11 Şubat'ta TFF ile yollarını ayırıp, ay-yıldızlı ekibin teknik patronluğunu bırakan Rumen çalıştırıcı ile bir süredir temas halinde olan siyah-beyazlı yönetimin, 73 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN HEMEN ARDINDAN...

Daha önce yaptığı açıklamada "Kulüp takımı çalıştıracak heyecanı ve gücü kendimde görüyorum" diyen Lucescu'nun hazirandan sonra siyah-beyazlı ekibin başına geçmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Lucescu, daha önce kulübün 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış ve takımı şampiyonluğa ulaştırarak taraftarların gönlüne taht kurmuştu.

SEZON SONUNA KADAR ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLA DEVAM

Beşiktaş Başkanı , Yıldırım Demirören'in istifa etmesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Orman, "Hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Sayın Demirören'e Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Fikret Orman, Şenol Güneş'le ilgili soruya ise "Hocamız, 31 Mayıs'a kadar takımımızın başında" cevabını verdi. Beşiktaş yönetimi de dün yaptığı toplantının ardından başkan Fikret Orman'ın Güneş'le ilgili görüşünü deklare etti.

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