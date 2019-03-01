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  • 01.03.2019 13:05
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 13:39

deplasmanına Kagawa ve olmadan gitti

, 'de 24. haftasında karşılaşacağı maçı için şehre gitti. Mutlak 3 puan parolası ile gittiği deplasman öncesi Kagawa ve 'ün sakatlık iyle sarsılan Siyah-Beyazlı ekibinin kafilesinde iki futbolcu yer almadı.

'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya ile deplasmanda karşılaşacak 'ın Kayseri kafilesinde yer alan oyuncular belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " sol kasık adduktor ve sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı." ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 21 kişilik kafilede şu isimler bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas İsimat-Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

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