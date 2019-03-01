Fabri’yle el sıkışıldı Beşiktaş Yönetimi Fulham’da kadroya giremeyen eski oyuncusunu almak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ta kapalı kapılar ardında ilginç gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı takımın İngiliz kulübü Fulham'a sattığı Fabri'yi yeniden takıma kazandırmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fabri'yi çok istediği ve bunun için gerekli adımları atacağı öne sürüldü.



GELMEK İSTİYOR

Fulham'da 3. kaleci durumunda olan Fabri'nin de İngiliz kulübünden ayrılmak istediği biliniyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Fulham'a Mayıs ayında resmi teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.