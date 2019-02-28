Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda konuk edecek. Şimdi sporseverler Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Kayserispor BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Beşiktaş maçı ile ilgili merak edilen detayları haberimizde sizin için derledik.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Kayserispor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Fenerbahçe maçından beraberlikle dönen Beşiktaş, deplasmanda galibiyet arayacak. Karşılaşma 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı. 100 TL ile 40 TL arasında değişen bilet fiyatlarına futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Alt: 100 TL

Doğu Alt: 70 TL

Doğu Üst: 50 TL

Batı Üst: 50 TL

Kuzey Üst: 40 TL

Kuzey Alt: 40 TL

Misafir Tribünü: 50 TL

BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına karla karışık yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.