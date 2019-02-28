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  • 28.02.2019 20:58
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 21:18

Son dakika: 'dan Quaresma'ya 3 maç ceza!

, 'ın Portekizli oyuncusu 'ya 'ndeki Malmö maçında gördüğü için 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç ceza!

'nde - Malmö maçında gören 'ya üç Avrupa maçından men cezası verildi. Portekizli futbolcu, Siyah-Beyazlı takımın Avrupa Ligi gruplarında Vodafone Park'ta oynadığı maçın 65. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından takımını 10 kişi bırakmıştı. Q7 gelecek sezon Avrupa kupalarında oynanacak ilk 3 maçta forma giyemeyecek.

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