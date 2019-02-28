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  • 28.02.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 18:31

... 'tan açıklaması

... Kulübü, 'in 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Kulübü, 'le ilgili açıklama yaptı... Yapılan resmi açıklama şöyle;

"Kamuoyuna Açıklama... ümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Teknik Direktörlüğü görevi için ile anlaşma sağlamıştır.

4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımızla,"

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