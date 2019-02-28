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  • 28.02.2019 22:33
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 22:33

Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde farklı kazandı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 24. maçta evinde Anadolu Efes'i 84-66 mağlup etti ve 21. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe farklı kazandı!
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 84-66 mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü 21. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise bu sonuçla 9. mağlubiyetini aldı.

FENERBAHÇE BEKO 84-66 ANADOLU EFES (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko 20-17 Anadolu Efes | İlk periyot sonucu

Fenerbahçe Beko 43-29 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu

Fenerbahçe Beko 57-47 Anadolu Efes | Üçüncü periyot sonucu

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