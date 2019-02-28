Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde farklı kazandı

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 84-66 mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü 21. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise bu sonuçla 9. mağlubiyetini aldı.
FENERBAHÇE BEKO 84-66 ANADOLU EFES (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Beko 20-17 Anadolu Efes | İlk periyot sonucu
Fenerbahçe Beko 43-29 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu
Fenerbahçe Beko 57-47 Anadolu Efes | Üçüncü periyot sonucu
FENERBAHÇE BEKO 84-66 ANADOLU EFES (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Beko 20-17 Anadolu Efes | İlk periyot sonucu
Fenerbahçe Beko 43-29 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu
Fenerbahçe Beko 57-47 Anadolu Efes | Üçüncü periyot sonucu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.