Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde farklı kazandı Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 24. maçta evinde Anadolu Efes'i 84-66 mağlup etti ve 21. galibiyetini elde etti.

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 84-66 mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü 21. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise bu sonuçla 9. mağlubiyetini aldı.



FENERBAHÇE BEKO 84-66 ANADOLU EFES (MAÇ SONUCU)



Fenerbahçe Beko 20-17 Anadolu Efes | İlk periyot sonucu



Fenerbahçe Beko 43-29 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu



Fenerbahçe Beko 57-47 Anadolu Efes | Üçüncü periyot sonucu TÜM MANŞETLER