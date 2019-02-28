F.Bahçe'de Victor Moses, Beşiktaş derbisinde sol kanatta etkili performans sergileyemedi. Sonrasında ise oyundan çıktı. Ersun Yanal ona yer arıyor. Ancak sağ kanatta da Valbuena ve Dirar gibi formda isimler var.
- Spor
- 28.02.2019
- Gazete
Solda olmadı sağda aday çok
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