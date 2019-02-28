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Solda olmadı sağda aday çok

Solda olmadı sağda aday çok
F.Bahçe'de Victor Moses, Beşiktaş derbisinde sol kanatta etkili performans sergileyemedi. Sonrasında ise oyundan çıktı. Ersun Yanal ona yer arıyor. Ancak sağ kanatta da Valbuena ve Dirar gibi formda isimler var.

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