Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
YARIN
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 24. haftada görev alacak hakemler şöyle;
YARIN
20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)
CUMARTESİ
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan)
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş (Suat Arslanboğa)
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
PAZAR
13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
19:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)
20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat)
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