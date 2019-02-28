Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 24. haftada görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)

CUMARTESİ

16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan)

16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş (Suat Arslanboğa)

19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

PAZAR

13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)

16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

19:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

PAZARTESİ

20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)

20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat)