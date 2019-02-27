CANLI| Real Madrid - Barcelona maçı canlı anlatım | Real Madrid - Barcelona maçı canlı

Real Madrid - Barcelona derbisinde heyecan dorukta. İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Barcelona ile karşı karşıya geliyor. El Clasico'yu takvim.com.tr'de...





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REAL MADRİD'DE SON DURUM

Mariano Diaz ve Jesus Vallejo maç kadrosuna alınmadı, Marcos Llorente ise sakat. Camp Nou'dan 1-1'le dönen Real Madrid, Santiago Bernabeu'da fişi çekip adını finale yazdırmak istiyor. İç sahada, 10 gün önce Girona'ya kaybetmeleri herkesi şaşkına çevirmişti ama o yenilgi öncesinde 4 resmi maçın 3'ünü gol yemeden kazanmışlardı.



BARCELONA'DA SON DURUM

Kevin-Prince Boateng, Madrid kafilesinde yer almadı. Rafinha ve Thomas Vermaelen de sakatlıkları nedeniyle El Clasico'da forma giyemeyecek.

Son olarak Sevilla deplasmanında, Messi önderliğinde müthiş bir zafere imza atıp ligdeki zirve keyfini sürdürdüler. Madrid deplasmanında da Real'e karşı son maçlarda üstünlükleri söz konusu... Bernabeu'daki son 6 resmi maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldılar!

