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Slimani defteri kapandı

Beşiktaş derbisinde 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Slimani iki gündür de idmanlara alınmıyor. Cezayirli, ligin kalan kısmında takımda düşünülmüyor.

Slimani defteri kapandı
F.Bahçe'de Islam Slimani'nin isminin üstü çizildi... Sezon başı Leicester City'den büyük umutlarla kiralanan Cezayirli forvet, gösterdiği kötü performansla bardağı taşırdı. Slimani'yi Beşiktaş derbisinin 21 kişilik kadrosuna dahil etmeyen teknik direktör Ersun Yanal, Cezayirli futbolcuya kafa izni verdi.

İDMANA ÇIKMIYOR
Sezonun kalan kısmı için Yanal'ın planlarında yer almayan Slimani, iki gündür antrenmanlara da çıkmıyor. 29 yaşındaki forvet oyuncusunun takımla birlikte çalışmalara başlasa dahi ileriki dönemde forma şansı bulması beklenmiyor.

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