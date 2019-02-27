Ümraniye ile Trabzon arasında oynanan maça VAR kararları damga vurdu. 64'te Hosseini'nin Atabey'le girdiği ikili mücadelede hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 74'te ise Trabzonlu Abdülkadir Parmak, Ümraniye ceza sahasında yerde kaldı, hakem 'penaltı' dedi.
KARAR DEĞİŞTİRDİ
Trabzon'un kazandığı penaltıda VAR'a giden hakem Ulusoy, bu kararından vazgeçti.
Abdülkadir Parmak bu pozisyonda yerde kaldı. Hakem önce 'penaltı' dedi. 'VAR' incelemesiyle penaltıyı iptal etti.
Hakem bu pozisyonda önce 'devam' kararı verdi. VAR incelemesi sonrası Ümraniye lehine penaltı çaldı.
- Spor
- 27.02.2019
- Gazete
Ümraniye’ye 'VAR' Trabzon’a yok
Hakem VAR incelemesiyle Ümraniye’ye penaltı verdi. Trabzon’un penaltısını ise iptal etti.
Ümraniye ile Trabzon arasında oynanan maça VAR kararları damga vurdu. 64'te Hosseini'nin Atabey'le girdiği ikili mücadelede hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 74'te ise Trabzonlu Abdülkadir Parmak, Ümraniye ceza sahasında yerde kaldı, hakem 'penaltı' dedi.
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