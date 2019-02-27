Ümraniye’ye 'VAR' Trabzon’a yok

Ümraniye ile Trabzon arasında oynanan maça VAR kararları damga vurdu. 64'te Hosseini'nin Atabey'le girdiği ikili mücadelede hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 74'te ise Trabzonlu Abdülkadir Parmak, Ümraniye ceza sahasında yerde kaldı, hakem 'penaltı' dedi.



KARAR DEĞİŞTİRDİ

Trabzon'un kazandığı penaltıda VAR'a giden hakem Ulusoy, bu kararından vazgeçti.







Abdülkadir Parmak bu pozisyonda yerde kaldı. Hakem önce 'penaltı' dedi. 'VAR' incelemesiyle penaltıyı iptal etti.









Hakem bu pozisyonda önce 'devam' kararı verdi. VAR incelemesi sonrası Ümraniye lehine penaltı çaldı.