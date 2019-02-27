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Ümraniye’ye 'VAR' Trabzon’a yok

Hakem VAR incelemesiyle Ümraniye’ye penaltı verdi. Trabzon’un penaltısını ise iptal etti.

Ümraniye’ye 'VAR' Trabzon’a yok

Ümraniye ile Trabzon arasında oynanan maça VAR kararları damga vurdu. 64'te Hosseini'nin Atabey'le girdiği ikili mücadelede hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 74'te ise Trabzonlu , Ümraniye ceza sahasında yerde kaldı, hakem 'penaltı' dedi.

KARAR DEĞİŞTİRDİ
Trabzon'un kazandığı penaltıda VAR'a giden hakem Ulusoy, bu kararından vazgeçti.



Abdülkadir Parmak bu pozisyonda yerde kaldı. Hakem önce 'penaltı' dedi. 'VAR' incelemesiyle penaltıyı iptal etti.




Hakem bu pozisyonda önce 'devam' kararı verdi. VAR incelemesi sonrası Ümraniye lehine penaltı çaldı.

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