Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? El Clasico'da büyük heyecan!

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın takip ettiği büyük maçla ilgili futbolseverler Real Madrid - Barcelona hangi kanalda sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Barcelona maçına dair merak edilen detaylar...

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayan Real Madrid Barcelona maçının hangi kanalda yayınlandığı büyük merak konusu oldu. Karşılamayı Türkiye'de yayınlayan bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Real Madrid Barcelona maçını takvim.com.tr'den naklen izleyebilirsiniz.

SON MAÇTA EŞİTLİK BOZULMAMIŞTI

El Clasico'da 217. randevuya çıkacak olan iki takım daha önce 44 kez berabere kalmıştı. İkili rekabette üstün taraf olan Real Madrid ise 89 mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Son mücadelede de deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur için avantaj elde eden Real Madrid kendi evinde finale yükselmek istiyor.

SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR

Ev sahibi ekipte Liorente'nin durumu maç saatinde netleşecek. Barcelona'da ise sakatlıkları süren Rafinha ile Cillesen sahada yer almayacak. Vermaelen ve Arthur'un durumlarına ise teknik ekip karar verecek.