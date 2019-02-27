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  • 27.02.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 20:33

, resmen 5 yıl daha ’da….

Kulübü, tecrübeli teknik adamın avukatı ile bir araya geldi ve noktayı koydu. Tecrübeli teknik adamla 5 yıl daha anlaşmaya varıldı.

Resmiyete döküldü! Terim 5 yıllığına...

Galatasaray, halen TFF resmi sitesinde bitiş tarihi Mayıs 2019 olarak gözüken Terim'in sözleşmesini uzatıp ortadaki soru işaretleri ve endişeleri tarihe gömdü.

Ekim ayında prensip anlaşmasına varılan ve boş sözleşmeye imza atan Fatih Terim'in yeni kontratı resmiyete döküldü.

Galatasaray Kulübü, Terim'in 2024 Mayıs ayına kadar olan yeni sözleşmesini Mart ayının ilk haftasında TFF'ye resmen iletecek.

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