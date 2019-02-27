Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşılaşacak olan iki takım da bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek. İlk karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılan Galatasaray avantajlı konumda bulunuyor. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için geri sayım başladı. Hatayspor - Galatasaray maçı bugün saat 14.00'da başlayacak. Karşılaşma aSpor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Önder Yılmaz yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Atilla Karaoğlan olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Şansalan.

LUYİNDAMA, İLK GOLÜNÜ HATAYSPOR'A ATTI

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü ikinci maçında Hatayaspor'a karşı kaydetti.

Devre arası transfer döneminde Belçika'nın Standard Liege ekibinden kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Kongolu futbolcu Christian Luyindama, yeni takımıyla ikinci maçında golle tanıştı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor karşısında başarılı futbolcu rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 7. dakikasında Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hatay müsabakasına ilk 11'de başlayan Kongolu futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Christian Luyindama, Hatayspor maçı ile birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nun da çimlerine bastı.

MAÇ TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Dün

20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor: 3 - 1

Bugün

14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

Yarın

20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)