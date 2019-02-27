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  • 27.02.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 11:20

ve 'yu izlemeye aldı

Devre arası transfer döneminde scout ekibinin raporu doğrultusunda Portekiz'in Chaves ekibinden 4 milyon euroya transfer edilen 22 yaşındaki , başarılı performansı ile ve gibi ekiplerin radarına girdi.

Sarı-Kırmızılı ekibin scout raporları doğrultusunda aldığı Marcao, ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Brezilyalı stoperi izleyen İspanyol ekipleri, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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