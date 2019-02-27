Sarı-Kırmızılı ekibin scout raporları doğrultusunda aldığı Marcao, ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Brezilyalı stoperi izleyen İspanyol ekipleri, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılı ekibin scout raporları doğrultusunda aldığı Marcao, ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Brezilyalı stoperi izleyen İspanyol ekipleri, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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