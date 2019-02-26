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  • 27.02.2019 02:02
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 02:02

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor GS maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları heyecanı başladı. Şimdi sporseverler Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hatayspor GS maçı hangi kanalda? Hatayspor - Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte merak edilen detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçları heyecanı başladı. Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu. Şimdi futbolseverler Hatayspor - Galatasaray maçı ile ilgili araştırma yapıyor. Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta soruları merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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