Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor GS maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçları heyecanı başladı. Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu. Şimdi futbolseverler Hatayspor - Galatasaray maçı ile ilgili araştırma yapıyor. Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta soruları merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?