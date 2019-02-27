BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Erzurumspor GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada BB Erzurumspor maçının saatiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamanın ardından taraftarlar BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Erzurumspor GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray kulübünden yapılan açıklama...

BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Spor Kulübü, BB Erzurumspor maçının erkene alınması için yaptıkları başvurularının kabul edilmediğini duyurdu. Karşılaşma 3 Mart Pazar 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY'DAN BB ERZURUMSPOR MAÇ SAATİ AÇIKLAMASI

Galatasaray Spor Kulübünden yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.

Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

3 Mart Pazar 19:00'da oynanacak BB Erzurumspor - Galatasaray maçının beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.