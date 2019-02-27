Galatasaray, Erzurumspor maçı için TFF'ye gitti

Sezonun en kritik sınavlarından birisini pazar günü Erzurumspor deplasmanında verecek olan Galatasaray'ı soğuk korkusu sardı... Sarı-Kırmızılılar saat 19.00'da başlayacağı açıklanan maçın gündüz oynanması için harekete geçti ve dün Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.
- Spor
- 27.02.2019
- Gazete
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