Bugünkü
Takvim

Galatasaray, Erzurumspor maçı için TFF'ye gitti

TFF’ye başvuru yapan Sarı-Kırmızılılar, pazar akşamı Erzurum’da havanın eksi 14 derece olacağına dikkat çekti. Yayıncı kuruluş ve TFF karşılaşmanın 17.30'a alınmasını kabul etti... Ama G.Saray yönetimi 16.00'da diretiyor.



Sezonun en kritik sınavlarından birisini pazar günü Erzurumspor deplasmanında verecek olan Galatasaray'ı soğuk korkusu sardı... Sarı-Kırmızılılar saat 19.00'da başlayacağı açıklanan maçın gündüz oynanması için harekete geçti ve dün Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray, Erzurumspor maçı için TFF'ye gitti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri