Oynadığı son 7 maçta da gol atamayan Henry Onyekuru performansıyla tepki çekmeye başladı. Akhisar maçında tribünlerin protestosuyla karşılaşan Nijeryalı yıldıza teknik heyetten de uyarı geldi. Fatih Terim, Onyekuru'ya "Bir an önce toparlan yoksa formayı kaptırırsın" dedi.
- Spor
- 26.02.2019
- Gazete
Onyekuru’ya sert uyarı
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