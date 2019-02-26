Uzatma dakikalarında gelen golle Akhisar'ı yenerek büyük moral bulan Galatasaray'da şampiyonluk için hesap kitap yapılmaya başlandı. 6'sı deplasmanda oynanacak olan kalan 11 maçı analiz eden Fatih Terim hedefi 29 puan olarak belirledi. Tecrübeli hoca kalan 11 karşılaşmadan en az 9 galibiyet istiyor.
- Spor
- 26.02.2019
- Gazete
Galatasaray 22. şampiyonluk için gözünü karattı! Fatih terim hesabını kitabını yaptı...
Kalan 11 maçtan en az 9 galibiyet çıkarmayı planlayan Terim, maksimum 2 beraberlik ve 29 puan hedefliyor. Tecrübeli hoca geçen sezon olduğu gibi Beşiktaş ve Başakşehir'i içeride mağlup edip mutlu sona ulaşmayı istiyor.
Uzatma dakikalarında gelen golle Akhisar'ı yenerek büyük moral bulan Galatasaray'da şampiyonluk için hesap kitap yapılmaya başlandı. 6'sı deplasmanda oynanacak olan kalan 11 maçı analiz eden Fatih Terim hedefi 29 puan olarak belirledi. Tecrübeli hoca kalan 11 karşılaşmadan en az 9 galibiyet istiyor.
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