Kupada çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları bugün başlıyor. Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yanınlanacak. Kupada diğer maçlar yarın ve perşembe günleri oynanacak. Tüm maçlar A Spor'dan yayınlanacak.
- Spor
- 26.02.2019
- Gazete
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