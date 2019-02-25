Türkiye potada İspanya'ya kaybetti

Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı daha öncesinde garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, İspanya ile deplasmanda liderlik mücadelesine çıktı.

Karşılaşmada ilk çeyreğin bitimine 7:56 kala 5-5 eşitlik vardı. 7-0'lık seri yakalayan İspanya, ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçen taraf oldu. Bitime 1:52 kala Milliler, skoru 19-16'ya getirse de İspanya 6-0'lık seriyle ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İspanya, ikinci çeyreğe de çok iyi başladı 4:40 kala skoru 40-23'e getirdi. Farkı kısmen azaltan Milli Takımımız, 2:10 kala skoru 42-31 yaptı. İlk yarı da bu farkla 47-36 sona erdi.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde iki takım da hücumda sıkıntı yaşarken 53-38 İspanya üstünlüğü vardı. Çeyrek de 12-6 İspanya üstünlüğüyle 59-42 tamamlandı.

Son çeyrekte İspanya farkın azalmasına izin vermedi ve ev sahibi ekip, karşılaşmadan 74-58'lik skorla galip ayrıldı.

İspanya 12. maçında 10. galibiyetini alarak grubu lider tamamlarken Milli Takımımız, 12. maçında 4. mağlubiyetini aldı.