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Tolgay: İkinci yarıda kendimize geldik

derbisinde edilen F.Bahçeli yıldız , “İlk yarı kötüydük. 2. yarı kendimize geldik” dedi.

Tolgay: İkinci yarıda kendimize geldik

Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan ettiği Tolgay Arslan, "Puan tablosuna bakarak olmaz. Bugün bunu bir daha gördük. İlk yarı çok kötü oynadık. Devre bitince taraftara baktım ve bunu çevireceğimizi gördüm. İkinci yarıda kendimize geldik. Tüm takıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile asla alay edilmez" dedi. taraftarı, maç boyunca Tolgay'a tepki gösterdi.




90 DAKİKA SUSMADILAR
Beşiktaş taraftarları 90 dakika boyunca Tolgay Arslan'ı ıslıkladı.

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