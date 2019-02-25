Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yarın Türkiye Kupası'nda Ümraniye ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Karaman, "Ümraniye'ye saygı duyuyoruz ama kupayı kazanmayı da çok istiyoruz" ifadelerini kullandı. Karaman, Trabzonspor'un kupa hasretinin farkında olduklarını da vurgulayarak, "Kimse bir başarıyı rakiplerine altın tepside sunmaz bunun için mücadele etmek zorundayız. Mücadele etmeden hiçbir başarı gelmez. Ben ve oyuncularım bunun farkındayız" diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniye 0-0 berabere kalmıştı.
- Spor
- 25.02.2019
- Gazete
Ünal Karaman: Kupayı müzemize istiyoruz
Trabzonspor’un hocası Ünal Karaman, “Ümraniye’ye saygı duyuyoruz ama kupayı da çok istiyoruz” dedi.
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