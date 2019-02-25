Kayseri maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen ve cezasını Konya maçında tamamlayan Roberto Soldado, Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin gol silahı olacak. İspanyol futbolcu, derbiye çok iyi hazınlandığını belirterek, "Terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz ancak en kısa sürede düzlüğe çıkacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe bu günleri haketmeyecek kadar büyük bir kulüp" dedi.
- Spor
- 25.02.2019
- Gazete
Soldado: Terimizin son damlasına kadar savaşacağız
Cezası biten Soldado, derbi maçta Fener’in gol silahı olacak. İspanyol golcü, “Terimizin son damlasına kadar savaşacağız” dedi.
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Hadi ulan.Soldado denen beceriksiz.Sen mi Beşiktaşa gol atacaksın.Güleyim bari.Sen topu istop etmeyi bile becerimiyorsun beceriksiz.Paragöz canavar.Bırakın fenerin yakasını artık be.
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