Kayseri maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen ve cezasını Konya maçında tamamlayan Roberto Soldado, Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin gol silahı olacak. İspanyol futbolcu, derbiye çok iyi hazınlandığını belirterek, "Terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz ancak en kısa sürede düzlüğe çıkacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe bu günleri haketmeyecek kadar büyük bir kulüp" dedi.