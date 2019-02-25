Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ezeli rakibi karşısında kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor. İlk yarıyı 17. sırada tamamlayan ve ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan Fenerbahçe ise alt sıralardan kurtulmak için çıkış arıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı 23. hafta maç takvimine göre, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi bugün saat 21.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta Bülent Yıldrım'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yapacak. Dördüncü hakem Serkan Tokat olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır.

BEŞİKTAŞ 19 GOL ATIP 11 GOL YEDİ

Seyircisi önünde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

Çaykur Rizespor maçında 4, Akhisarspor, Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Trabzonspor ve Bursaspor maçlarında ikişer gol atan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelelerinde ise birer gole imza attı.

İç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray ve Bursaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapatan Beşiktaş, Antalyaspor'dan 3, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'dan ise ikişer gol yedi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında ise kalesinde birer gol gördü.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYIP

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan, Süper Lig'de haftaya puan cetvelinde 15. sırada giren Fenerbahçe, bu sezon ligde 11 deplasman mücadelesine çıktı.

Deplasmanlarda sadece 1 galibiyet alan Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada tek galibiyetini 5. haftada Atiker Konyaspor karşısında alan sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Antalyaspor, Bursaspor maçlarından beraberliklerle ayrıldı ve deplasmanlardan 7 puan topladı.

5 GOL ATTI, 14 GOL YEDİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda 5 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, konuk olduğu 11 karşılaşmanın 7'sinde rakip ağları havalandıramadı.

Dış sahadaki Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor maçlarında birer gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde 2 gol kaydetti.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Akhisarspor mücadelelerinde üçer, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında ikişer, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında birer gol yedi.

LJAJIC CEZALI

Beşiktaş derbiye formda oyuncusu Adem Ljajic'ten yoksun çıkacak.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti.

Öte yandan, gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup'un derbide forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bazı antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan'la ilgili karar maçtan önce yapılacak değerlendirmelerden sonra verilecek.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılaşması öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel derbide kart görmeleri halinde 24. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

GÖZLER KAGAWA'DA

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yokluğunda derbide gözler Shinji Kagawa'nın üzerinde olacak.

Siyah-beyazlıların devre arasında renklerine kattığı ve geride kalan 3 maçta ikinci yarılarda görev alan Japon futbolcunun, Ljajic'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE DERBİDE ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak.

Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

SÜPER LİG'DE SON 5 DERBİDE KAZANAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide kazanamadı.

Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 derbide 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

DEPLASMANDA KAYIP

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahalarda, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor maçında elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 8 dış saha maçında kazanamadı.

Fenerbahçe, dış sahada bu sezon gol yollarında da etkisiz kaldı. Deplasmandaki 11 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, sadece 5 kez rakip fileleri havalandırabildi.

TOLGAY ARSLAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek.

Vodafone Park'a son olarak Beşiktaş'ın 29 Ekim 2018'de Çaykur Rizespor'la oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu.

Daha sonra kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Tolgay, 118 gün sonra Vodafone Park'a bu sefer rakip olarak çıkacak.

SOLDADO DÖNDÜ

Fenerbahçe'de cezası sona eren Soldado, derbide sahada olacak.

Kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta ligde Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen İspanyol santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde listede olmadığı Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı.

Toplam 3 maç sonra formasına kavuşacak Soldado, teknik direktör Ersun Yanal'ın en önemli gol umudu olacak.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Beşiktaş derbisinde sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

MEHMET EKİCİ YOK, HASAN ALİ VE VALBUENA BELİRSİZ

Fenerbahçe'de derbide Mehmet Ekici'nin, sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de 8 Şubat'ta oynanan Kayserispor maçında aldığı darbeyle sakatlanan Mehmet'in Beşiktaş derbisine yetişmesi zor görünüyor.

Sarı-lacivertlilerde Zenit maçında belinde sıkıntı yaşayan Hasan Ali Kaldırım ve bu karşılaşma öncesi sakatlanan Mathieu Valbuena'nın durumları son antrenmanda belli olacak.