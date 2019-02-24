Büyük derbi için geri sayım başladı. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Peki, Türkiye'nin gözünü çevirdiği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 Şubat Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Büyük derbi öncesi merak edilen detayları sizin için derledik.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de büyük derbi öncesi hazırlıklar devam ediyor. Beşiktaş pazartesi akşamı Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak. Beşiktaş, galibiyet elde etmesi halinde şampiyonluk yarışında yeniden avantaj elde edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumunda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak olan olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

126. DERBİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 126. karşılaşmalarına çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 125 maçta 39 galibiyet alırken, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 46 kez mağlup etti. Taraflar, 40 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.



EKSİKLER, SAKAT OYUNCULAR...

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz hafta göz korneasında meydana gelen enfeksiyon nedeniyle Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta forma giyememişti ancak başarılı orta saha oyuncusunun derbi maça kadar hazır olması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekipte bir süredir kadro dışı olan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in derbi maçın kadrosunda da yer almalaları beklenmiyor.

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi en önemli eksik ise Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Adem Ljajic.

Fenerbahçe'de ise sakat oyuncu konumundaki Hasan Ali Kaldırım'ın durumu maçtan önce belli olacak. Fenerbahçe'nin cezalı durumda olan bir oyuncusu yok. Önemli olmasa da bir sakatlığı olan Martin Skrtel'in de oynayabilecek konumda olduğu öğrenildi.