en kritik sınavlarından birisini bu akşamkarşısında verecek olangalibiyete kilitlendi. Teknik direktördünkü son taktik idmanda futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca futbolcularınaverdi.'nin kırılgan yapısının üzerinde duran, "Rakibimiz geriye düşünce oyun planından kopuyor. Eğeröne geçmeyi başarırsak oyunun tüm kontrolünü elimize alırız" diye konuştu.ile birlikte futbolcularından ön alanda baskı yapmalarını isteyen başarılı hoca, "çıkarken hata yapabiliyor. Pres yaparak onları sürekli hataya zorlamamız gerekiyor "diye konuştu.Güneş'in baştaolmak üzere futbolcularını sakin olmaları konusunda uyardığı da öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, "Rakiple değil, futbolla ilgilenin. Hakemle oynamayın" dedi.