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, karşısında galibiyet parolasını belirledi

Futbolcularıyla toplantı yapan tecrübeli hoca, “F.Bahçe geriye düşünce disiplinden kopuyor. Erken gol bulmalıyız” dedi... Santra ile birlikte takımına baskı emrini veren Güneş, “Taraftarımızı arkamıza alarak coşkulu oynamalıyız” diye konuştu...

Baskıyı kur Fener’i kır!
Sezonun en kritik sınavlarından birisini bu akşam Fenerbahçe karşısında verecek olan Beşiktaş galibiyete kilitlendi. Teknik direktör Şenol Güneş dünkü son taktik idmanda futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca futbolcularına baskı ve erken gol emri verdi.



KONTROLÜ ELİMİZE GEÇİRİRİZ
F.Bahçe'nin kırılgan yapısının üzerinde duran Güneş, "Rakibimiz geriye düşünce oyun planından kopuyor. Eğer ilk 15 dakikada öne geçmeyi başarırsak oyunun tüm kontrolünü elimize alırız" diye konuştu.

SAVUNMAYI HATAYA ZORLAYIN
Santra ile birlikte futbolcularından ön alanda baskı yapmalarını isteyen başarılı hoca, "Skrtel ve Sadık çıkarken hata yapabiliyor. Pres yaparak onları sürekli hataya zorlamamız gerekiyor "diye konuştu.



Q7&CANER'E 'SAKİN OLUN' EMRİ
Şenol Güneş'in başta Quaresma ve Caner olmak üzere futbolcularını sakin olmaları konusunda uyardığı da öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, "Rakiple değil, futbolla ilgilenin. Hakemle oynamayın" dedi.

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