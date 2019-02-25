Bugünkü
Takvim

spor seriye bağladı

, ’u deplasmanda yıktı. Son 3 maçta 9 puan topladı.

Kayserispor seriye bağladı
Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Kayserispor deplasmanda 'u 1-0 yendi. Sarı-Kırmızılılar böylece son 3 maçta hanesine 9 puan yazdırdı. spor'a 3 puan getiren golü 59'da Deniz Türüç attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKayserispor seriye bağladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri