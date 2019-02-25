Kayserispor seriye bağladı

Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Kayserispor deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi. Sarı-Kırmızılılar böylece son 3 maçta hanesine 9 puan yazdırdı. Kayserispor'a 3 puan getiren golü 59'da Deniz Türüç attı.
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