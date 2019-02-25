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Kagawa: Hep birlikte zafere ulaşalım

Kagawa, derbi öncesi “Hep birlikte zafere ulaşalım” mesajı yayınladı.

Hep birlikte zafere ulaşalım
Beşiktaş'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa sosyal medya hesabından derbi mesajı yayınladı. Siyah-Beyazlı oyuncu yaptığı paylaşımda, "Büyük taraftarı derbi maçında hep birlikte mücadele edip zafere ulaşalım" ifadesini kullandı. Bu paylaşıma taraftarlar çok büyük ilgi gösterdi.

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