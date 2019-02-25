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  • 25.02.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 17:23

Genç hakem hayatını kaybetti

'nın genç futbol hakemlerinden , bir süredir tedavi gördüğü rahim kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Genç hakem hayatını kaybetti

Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan, daha önce Manisa Esnaf Gençlikspor'da futbol da oynayan 22 yaşındaki Kanbay'ın cenazesi yarın Hatuniye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda defnedilecek. Bölgesel liglerde birçok maçta düdük çalan 'ın futbol hakemliğine lise yıllarında beden eğitimi öğretmeni olan eski Süper Lig hakemlerinden 'ı örnek alarak başladığı öğrenildi.

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