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  • 25.02.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 17:28

İtalya 'ya transfer olan 'i konuşuyor

Sezon başında Alanya'da forma giyen ve devre arasında İtalya'nın yolunu tutan 20 yaşındaki , İtalyanlardan tam not aldı.

İtalya Türk futbolcuyu konuşuyor

Aytemiz Alanya'un sezon sonu bonservisiyle birlikte satılmak üzere Serie A ekibi 'ya kiraladığı , yeni takımıyla ilk maçına dün çıktı.

Takımının kendi sahasında SPAL'ı ağırladığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada 90 dakika boyunca görev yapan 20 yaşındaki milli stoper, gösterdiği performansla İtalyan medyasından tam not aldı.

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, üçlü defansın sağında görev yapan Demiral'ın savunmadaki başarısı, sağlamlığı ve kişiliğiyle kendisini kanıtladığını yazdı.

"Demiral, Emilia'yı (Sassuolo kulübünün bulunduğu bölge) fethetmeye hazırlanıyor" başlığıyla verilen haberde Merih'in Juventus'un radarına girdiği de hatırlatıldı.

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