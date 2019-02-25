Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanları Ali Koç ve Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen tarihi buluşmada iki başkan da dosluk mesajları verdi. İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Ali Koç'un yaptığı açıklamalar...

'KORA KOR REKABET OLACAK'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ilk kez böyle bir şey yapıldığını ifade ederek, "Öncelikle başkana ve herkese teşekkür ederiz. Böyle bir fikir oluştu başkanla konuştuk. Başkasının fikriydi ama neden kendi televizyonlarımız da yapmıyoruz dedik. Bu durumda iyi ettik. Gelecek açısından önem teşkil eder. Diğer maçlarda da bu gibi yayınları yapabiliriz. Hep ebedi dostluk diyoruz. Bunu hareket ve söylemlerle desteklemek gerekiyor. Son dönemde futbolda şiddet nefret gibi söylemler toplumumuza fayda sağlamıyor. Sahaya çıktığımızda kora kor rekabet olacak.

'KAZANMAYA GELDİK'

Sahaya çıkıp kazanacağız, buraya kazanmaya geldik. Sahada olan sahada kalır. Saha dışında olan her şeyde hepimizin olumlu örnek olması lazım. Son dönemde basınımızda olumsuzluklar öne çıkartılıyor. Ben bu açıdan beraberliğimiz ve birlikteliğimizi canlı yayında burada bu mesajları verebilmek çok önemli" diye konuştu.

'GAZOZUNA BİLE OLSA ÖNEMLİ'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, iyi izlenim bırakacak bir maç olmasını temenni ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu;



"Hoş geldiler, nezaket gösterdiler. Bu derbiler gazozuna da olsa önemli maçlardır. Bizim yapabileceklerimiz belli, takımlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ama maçta taraftar gibi seyredebiliyoruz. Biz de evimizde, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bu derbiler gazozuna da olsa önemlidir. İnsanlara iyi izlenim bırakacak bir maç olmasını temenni ediyorum. Atmosferi yüksek bir maç olacak. Hakem hatasının olmadığı centilmence bir maç olsun."



Bu arada Fikret Orman, Ali Koç'a günün anlam ve önemini taşıyan plaket verdi.