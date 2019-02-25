Cimbom son nefeste... Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahamüllü olmayan Galatasaray lig sonuncusu Akhisar'ı son saniyelerde gelen golle 1-0 yendi. 14. dakikada Akhisar etkili geldi. Onur Ayık'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera sağına gelen topu uçarak ceza sahasının dışına tokatladı.
MİTROGLOU YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
23. dakikada Feghouli'nin pasında golle burun buruna kalan Mitroglou kaleci Lukac'ı geçemedi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 65. dakikada Feghouli'nin uzaktan şutunu kaleci Lukac kurtardı.
LUKAC KALESİNDE DEVLEŞTİ
74. dakikada Onyekuru'nun şutunda Lukac'tan seken top direğe çarptı. 78. dakikada Feghouli'nin şutu üst direkten dışarı gitti. 86. dakikada Selçuk İnan'ın frikiğinde yine kaleci Lukac gole izin vermedi.
TAM BİTTİ DERKEN SAHNEDE
Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Donk uzun topa hareketlendi. Kalesinden çıkan Lukac büyük bir hata yaptı. Kostas Mitroglou önünde bulan topu ceza sahası dışından boş filelere gönderdi: 1-0.
MİTROGLOU YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
23. dakikada Feghouli'nin pasında golle burun buruna kalan Mitroglou kaleci Lukac'ı geçemedi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 65. dakikada Feghouli'nin uzaktan şutunu kaleci Lukac kurtardı.
LUKAC KALESİNDE DEVLEŞTİ
74. dakikada Onyekuru'nun şutunda Lukac'tan seken top direğe çarptı. 78. dakikada Feghouli'nin şutu üst direkten dışarı gitti. 86. dakikada Selçuk İnan'ın frikiğinde yine kaleci Lukac gole izin vermedi.
TAM BİTTİ DERKEN SAHNEDE
Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Donk uzun topa hareketlendi. Kalesinden çıkan Lukac büyük bir hata yaptı. Kostas Mitroglou önünde bulan topu ceza sahası dışından boş filelere gönderdi: 1-0.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.