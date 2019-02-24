Galatasaray'da 3 sakatlık birden

Sarı-kırmızılı ekipten sakatlıkları bulunan 3 futbolcu Akhisarspor maçına dahil edilmedi.

Sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Martin Linnes; Benfica ile İstanbul'da oynanan maçta, sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tendiniti oluşan Fernando Reges; Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilip tedavisine başlanan Mbaye Diagne, maç kadrosunda yer almadı.