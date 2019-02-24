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  • 24.02.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 19:36

'da 3 sakatlık birden

'in 23. haftasında evinde Akhisarspor'la mücadele edecek 'da, sakatlıkları bulunan Linnes, ve Diagne kadroda yer almadı.

Galatasaray'da 3 sakatlık birden

Sarı-kırmızılı ekipten sakatlıkları bulunan 3 futbolcu Akhisarspor maçına dahil edilmedi.

Sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Martin Linnes; ile 'da oynanan maçta, sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tendiniti oluşan Reges; Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilip tedavisine başlanan Mbaye Diagne, maç kadrosunda yer almadı.

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