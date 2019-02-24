Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.02.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 18:55

CANLI | -

'in 23. haftasında , 'u konuk ediyor. Dün 19.00'da başlaması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edilen karşılaşma bu akşam 19.00'da kaldığı yerden devam edecek.

CANLI | Medipol Başakşehir - Bursaspor

'de lider , 23. hafta karşılaşmasında 'u konuk ediyor. 23 Şubat Cumartesi günü 19.00'da başlayan ancak olumsuz hava şartlarının görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle hakem tarafından 5. dakikasında tatil edilen maç, kaldığı yerden bu akşam 19.00'da devam edecek. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: , Junior Caiçara, Fedor Kudryashov, , Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro, , İrfan Can Kahveci, Robinho

BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, , Barış Yardımcı, Umut Meraş, Allano Lima, Stephane Badji, Abdullahi Shehu, , Diafra Sakho

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriCANLI | Medipol Başakşehir - Bursaspor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar