CANLI | Medipol Başakşehir - Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 23. hafta karşılaşmasında Bursaspor'u konuk ediyor. 23 Şubat Cumartesi günü 19.00'da başlayan ancak olumsuz hava şartlarının görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından 5. dakikasında tatil edilen maç, kaldığı yerden bu akşam 19.00'da devam edecek. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Fedor Kudryashov, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro, Arda Turan, İrfan Can Kahveci, Robinho

BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Umut Meraş, Allano Lima, Stephane Badji, Abdullahi Shehu, Aytaç Kara, Diafra Sakho