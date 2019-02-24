Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında MKE.Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Maçı 2-1'lik skorla Ankaragücü kazandı.

Evi sahibinin gollerini 25.dakikada Boyd ve 93.dakikada Orgill attı. BB Erzurumspor'un tek golünü ise 47. dakikada Opseth attı.

MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada sok kanattan ceza sahasına giren Canteros'un şutu üstten dışarı çıktı.



18. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın yarım volesi savunmadan döndü.



19. dakikada Sacko'nun ceza sahasına ortasında Orgill'in kafa vuruşunu kaleci İbharim Sehic'in rahat bir şekilde kontrol etti.



23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eduok'un sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.



25. dakikada ceza sahasına sağdan giren Orgill'in yerden pasında Boyd, topuğuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



30. dakikada ceza sahası dışından İbrahim Akdağ'ın şutunu kaleci Altay kurtardı.

47. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Opseth'in vuruşunda, Orgill'e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1

53. dakikada Sacko'nun ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Sehic kontrol etti.

73. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor 10 kişi kaldı. 65. dakikadan sarı kartı bulunan Opseth, ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha öne geçti. Moulin'in sol taraftan yaptığı ortada İlhan Parlak, topu kafayla ceza alanına çevirdi. Topla buluşan Orgill'in vuruşunda savunmada Egemen Korkmaz'a da çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak filelere gitti: 2-1

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.