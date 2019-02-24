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  • 24.02.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 11:37

yollarını ayırdı

, 'in 23. hafta karşılaşmasında 'dan aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından ile yollarını ayırma karar aldı.

Süper Lig'de flaş ayrılık

, 'in 23. hafta karşılaşmasında 'dan aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından ile yollarını ayırma karar aldı.

Göztepe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamadı, "Kamuoyunun Bilgisine: Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan Rıza Çalımbay'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, Malatya'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak.

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