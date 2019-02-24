Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'dan aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırma karar aldı.



Göztepe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamadı, "Kamuoyunun Bilgisine: Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.







Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan Rıza Çalımbay'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, Malatya'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak.