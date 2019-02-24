Abdülkadir Parmak büyülüyor

Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Parmak, Göztepe maçında müthiş bir gole imza atmış ve 3. golün de hazırlayıcısı olmuştu.



KUPADA 4 GOLÜ VAR

Parmak, bu sezon ligde 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 olmak üzere 14 resmi maçta 6 gol atmayı başardı. Bordo-Mavili takımın orta alan oyuncusu, ayrıca bu sezon Trabzonspor 21 Yaş Altı Takımı'nda da forma giydiği 2 maçta 3 gol attı.



EN SKORER GENÇ OYUNCU

Sezon başında kiralık forma giydiği A.Demirspor'dan dönen Abdülkadir, takımda genç oyuncular içerisinde en skorer isim. Yusuf Yazıcı, 23 resmi maçta 1 gol, Abdülkadir Ömür 24 resmi maçta 2 gol kaydetti.



Yunus Emre SEL