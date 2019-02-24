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büyülüyor

lu , 14 resmi maçta 6 gol attı. Savaşçı yapısıyla taraftarın takdirini kazandı.

Abdülkadir Parmak büyülüyor
Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Parmak, Göztepe maçında müthiş bir gole imza atmış ve 3. golün de hazırlayıcısı olmuştu.

KUPADA 4 GOLÜ VAR
Parmak, bu sezon ligde 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 olmak üzere 14 resmi maçta 6 gol atmayı başardı. Bordo-Mavili takımın orta alan oyuncusu, ayrıca bu sezon Trabzonspor 21 Yaş Altı Takımı'nda da forma giydiği 2 maçta 3 gol attı.

EN SKORER GENÇ OYUNCU
Sezon başında kiralık forma giydiği A.Demirspor'dan dönen Abdülkadir, takımda genç oyuncular içerisinde en skorer isim. Yusuf Yazıcı, 23 resmi maçta 1 gol, Abdülkadir Ömür 24 resmi maçta 2 gol kaydetti.

Yunus Emre SEL

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