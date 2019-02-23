Fırtına İzmir’de patladı

Trabzonspor İzmir'de 3 puana uzandı: 3-1. Bordo-Mavililer, 3. dakikada gole çok yaklaştı. Sosa'nın ceza sahası dışından sert vuruşu direği yaladı. 2 dakika sonra bu kez Göztepe pozisyon buldu. Jerome yakın mesafeden çerçeveyi tutturamadı. 27. dakikada Yusuf Yazıcı ile başlayan ani atakta Rodallega topu genç yıldıza aktardı. Onun vuruşu Göztepe kalecisi Beto'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Rodallega kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.





ABDÜLKADİR'DEN MÜTHİŞ GOL

52'de Trabzonsporlu Ekuban'ın pasıyla topu önünde bulan Yusuf'un vuruşu Beto'da kaldı. 71'de Serdar Gürler, Hosseini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Deniz Kadah gole çevirdi. 73'te Abdülkadir Parmak 20 metreden çok sert ve düzgün vurdu: 2-1. 90'da günün başarılı ismi Abdülkadir Parmak'ın ortası Kadu'ya çarparak ağlarla buluştu: 3-1.