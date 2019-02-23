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Fırtına ’de patladı

, Rodallega ile öne geçti. penaltıdan eşitlik golünü kaydetti. Bordo-Mavililer, ve (k.k.) ile 3 puanı almasını bildi.

Fırtına İzmir’de patladı

Trabzonspor 'de 3 puana uzandı: 3-1. Bordo-Mavililer, 3. dakikada gole çok yaklaştı. Sosa'nın ceza sahası dışından sert vuruşu direği yaladı. 2 dakika sonra bu kez Göztepe pozisyon buldu. Jerome yakın mesafeden çerçeveyi tutturamadı. 27. dakikada Yusuf Yazıcı ile başlayan ani atakta Rodallega topu genç yıldıza aktardı. Onun vuruşu kalecisi Beto'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Rodallega kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

ABDÜLKADİR'DEN MÜTHİŞ GOL
52'de lu Ekuban'ın pasıyla topu önünde bulan Yusuf'un vuruşu Beto'da kaldı. 71'de Serdar Gürler, Hosseini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Deniz Kadah gole çevirdi. 73'te 20 metreden çok sert ve düzgün vurdu: 2-1. 90'da günün başarılı ismi Abdülkadir Parmak'ın ortası Kadu'ya çarparak ağlarla buluştu: 3-1.

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