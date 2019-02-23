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  • 23.02.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 15:34

Maç sonucu: Demir Grup 1-2

Lig'in 23. haftasında Demir Grup , 'u konuk etti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma, konuk ekip Antalyaspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Sivas evinde kayıp!

Lig'de 23. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in takımı ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı. Antalyaspor'un gollerini 36. dakikada Nazım Sangare ve 45. dakikada penaltıdan Souleymane Doukara kaydetti. Sivasspor'un golünü 65'te Arouna Koune attı

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 31 puanda kalırken, Antalyaspor 32 puana çıktı ve 9 Aralık 2018'de Bursa deplasmanındaki 3 puanın ardından 7 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

SİVASSPOR 1-2 ANTALYASPOR

36' Sangare
45+2' Doukara (penaltı)
65' Kone

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