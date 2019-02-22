Medeniyet’in rakibi yine Medeniyet Okulları

Tozkopran Spor Salonunda yapılan Masa Tenisi Küçük Erkekler finalinde 16 okul yarıştı. Yarı finalde Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu, Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu'nu 3-1 yenerek finale yükseldi. Sultangazi Medeniyet Ortaokulu ise Mavigün Ortaokulu'nu 3-0 yenerek finale çıktı.

Final maçında ise Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu, Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu'nu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu ise ikinci oldu.





Müsabaka Şonuçları şöyle;

1 - Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu

2 - Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu

3 - Özel Mavigün Koleji

4 - Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu

5 - Özel Sancaktepe Ortaokulu

6 - FMV Özel Erenköy Işık Ortaokulu

7 - Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

8 - FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu