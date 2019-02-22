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  • 22.02.2019 23:37
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 23:41

Medeniyet’in rakibi yine Medeniyet Okulları

2018 -2019 Eğitim Öğretim yılı “ İl Şampiyonası” finalinde Sultangazi ile Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu karşılaştı. Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu, Ortaokulu'nu 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Medeniyet’in rakibi yine Medeniyet Okulları

Tozkopran Spor Salonunda yapılan finalinde 16 okul yarıştı. Yarı finalde Beylikdüzü , 'nu 3-1 yenerek finale yükseldi. Sultangazi Medeniyet Ortaokulu ise Mavigün Ortaokulu'nu 3-0 yenerek finale çıktı.

Final maçında ise Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu, Ortaokulu'nu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu ise ikinci oldu.

Müsabaka Şonuçları şöyle;

1 - Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu
2 - Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu
3 - Özel Mavigün Koleji
4 - Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu
5 - Özel Sancaktepe Ortaokulu
6 - FMV Özel Erenköy Işık Ortaokulu
7 - Fatma Gözen Eralp Ortaokulu
8 - FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu

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