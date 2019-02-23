Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi, ev sahibi ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

8. dakikada Alanyasporlu Baiano'nun ortasında top Kasımpaşa savunmacısından sekerek Cisse'nin önüne düştü. Senegalli futbolcu direk dibinde topu ağlara yolladı. Hakem Abdulkadir Bitigen önce ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Daha sonra VAR'dan gelen bilgiyle golü verdi. Kasımpaşalılar itirazda bulunmasına rağmen karar değişmedi: 1-0.

31. dakikada Papiss Cisse'nin sol çaprazdan çektiği şut direkten geri geldi.

43. dakikada Popov'un Djalma'ya yaptığı faul sonrası Kasımpaşalı oyuncuya sarı kart çıktı. VAR'dan gelen uyarıyla hakem Abdulkadir Bitigen, pozisyonu izledi. Kararını değiştiren Bitigen, Popov'a kırmızı kart gösterdi.

İlk yarı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.





50. dakikada hızlı gelişen atakta Hajradinovic'in pasıyla buluşan Trezeguet'in vuruşu Haydar'da kaldı.

53. dakikada Papiss Cisse, Baiano'nun ortasını kafayla ağlara gönderdi: 2-0.

55. dakikada Alanyaspor'dan Villafanez'in sağ çaprazdan vuruşu direkten döndü. Top Djalma'nın önüne düştü, Angolalı futbolcunun şutu savunmadan dışarı gitti.

73. dakikada Alanyasporlu Ozan Tufan, Nsakala'dan gelen ortaya kafayla vurdu. Scuffet topu kornere gönderdi.

75. dakikada Alanyasporlu Villafanez, çalımlarla ceza sahasına girdi, kaleci Scuffet gole izin vermedi.

89. dakikada Cenk Ahmet, topu ceza sahasına kadar taşıdı, Sural'in önüne bıraktı. Sural farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Bu dakikadan sonra başka gol gelmeyince Alanyaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi son 6 maçta 4. kez galip gelmeyi başardı, puanını 31 yaptı. Kasımpaşa ise üst üste 6. mağlubiyetini aldı ve 29 puanda kaldı.