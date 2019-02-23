Burak Yılmaz bir ilkin peşinde

Beşiktaş'ın Lig'in pazartesi gün Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayı siyah-beyazlı oyuncu Burak Yılmaz, farklı bir heyecanla bekliyor.
HENÜZ SİFTAH YAPAMADI
Süper Lig'in en tecrübeli isimlerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak. Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbilerde gol atamamıştı.
7 KEZ DERBİYE ÇIKTI...
Burak, bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide sahaya çıkmıştı. Bu sezonun devre arasında 2. kez Beşiktaş'a transfer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 4 maçta takımına 2 gol attı..
HENÜZ SİFTAH YAPAMADI
Süper Lig'in en tecrübeli isimlerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak. Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbilerde gol atamamıştı.
7 KEZ DERBİYE ÇIKTI...
Burak, bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide sahaya çıkmıştı. Bu sezonun devre arasında 2. kez Beşiktaş'a transfer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 4 maçta takımına 2 gol attı..
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