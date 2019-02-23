Burak Yılmaz bir ilkin peşinde

ile yapacağı karşılaşmayısiyah-beyazlı oyuncu, farklı bir heyecanla bekliyor.en tecrübeli isimlerinden biri olanyaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği, derbi maçlardaki ilk golünükarşısında arayacak. Siyah-beyazlı takımda daha öncesezonu vesezonunun ilk yarısı olmak üzeresezon oynama fırsatı bulan, derbilerde gol atamamıştı., busezonluk dönemdevekarşıderbide sahaya çıkmıştı. Bu sezonundevre arasındakeztransfer olan, şu ana kadaroynadığımaçta takımınagol attı..