Beşiktaş’a Fikret Orman desteği

maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdmanı,, yöneticilerileda izledi. Isınma hareketleriyle başlayan, Pas vetop kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman, tam sahada taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.