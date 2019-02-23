Beşiktaş’a Fikret Orman desteği

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdmanı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Ahmet Kavalcı ile Hüseyin Mican da izledi. Isınma hareketleriyle başlayan, Pas ve 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman, tam sahada taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
- Spor
- 23.02.2019
- Gazete
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